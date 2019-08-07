Journeys: Interactive Series, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Sonuçlarını kontrol edebileceğiniz bir hikaye oyunu olan Journeys: Interactive Series, sürükleyici ve merak uyandırıcı hikayesiyle dikkat çekiyor. Gizemli olaylarıyla da her an telefonlarınızın başına kitlenip kalmanıza neden olabilecek bir oyun olarak nitelendirebileceğim Journeys ile keyifli zaman geçirebiliyorsunuz. Bu tarz etkileşimli hikaye oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken oyunlardan bir tanesi diyebilirim. Kaliteli görselleri ve animasyonlarıyla da göze hoş gelen oyunda seçimlerinizi dikkatli yapmalısınız. Özellikle kızların büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Journeys: Interactive Series'i kaçırmayın.

Journeys: Interactive Series oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.