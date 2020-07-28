Kargom Nerede (Android), her kargo firması için ayrı uygulama yükleme zahmetinden kurtaran, hepsi bir arada kargo takip uygulaması. Kargom Nerede uygulaması ile farklı kargo firmalarına ait gönderilerinizi tek uygulama üzerinden takip edebilirsiniz. Yerli ve yabancı kargo firmaları bulunmakla birlikte kargo şirketleri sürekli güncelleniyor.

Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, PTT Kargo, MNG Kargo, HepsiJet, DHL Kargo, Fedex, AliExpress, Ceva Lojistik, CanadaPost ve daha saymakla bitiremeyeceğim kargo firmasına ait gönderileri takip edebileceğiniz harika bir mobil uygulama Kargom Nerede. Çoklu kargo sorgulama yapabiliyorsunuz. Kargo takip numarasını girdiğinizde kargo firması otomatik olarak seçiliyor. Kargo durumu değiştiğinde bildirim gönderiliyor ancak bu özellik ücretsiz sürümde yok. Unutmadan, kargoları harita üzerinde de görebiliyor, yakınınızdaki kargo firmalarının şubelerini görüntüleyebiliyorsunuz.

Kargom Nerede Android Kargo Takip Uygulaması Özellikleri