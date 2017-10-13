Kazançlı Çiftlik oyunuyla kendi çiftliğinizi kurarak para kazanmaya başlayabilirsiniz.
Kazançlı Çiftlik oyunuyla Android cihazlarınızdan kendi çiftliğinizi kurarak geliştirmeye yönelik çalışmalara başlayabilirsiniz.
Çiftlik kurma oyunu olan Kazançlı Çiftlik, bir çiftlikte olması gereken her şeyi sunarak kendi çiftliğinizi yönetme imkanı sunuyor. Oyuna başladığınızda verilen parayla inek, tavuk, ağaç, tarla ve dekor ürünleri satın alabiliyor ve zamanla seviye atlayarak yeni özellikleri de kullanabiliyorsunuz.
Kazançlı Çiftlik oyununda beslediğiniz ineklerden sütlerini sağabilir, tavuk besleyerek yumurta satabilir, tarlalarınızın hasatlarını toplayabilir ve ağaçlarınızdaki meyveleri toplayabilirsiniz. Çiftliğinizin daha hoş görünmesi için dekor ürünleri de satın alabileceğiniz uygulamada, herkesin imrenerek bakacağı bir çiftliğin sahibi olabilirsiniz. İnternet tabanlı bir oyun olduğu için diğer üyelerle rekabet edebileceğiniz ve isterseniz sohbet edebileceğiniz Kazançlı Çiftlik oyununu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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