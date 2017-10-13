Kazançlı Çiftlik oyunuyla Android cihazlarınızdan kendi çiftliğinizi kurarak geliştirmeye yönelik çalışmalara başlayabilirsiniz.

Çiftlik kurma oyunu olan Kazançlı Çiftlik, bir çiftlikte olması gereken her şeyi sunarak kendi çiftliğinizi yönetme imkanı sunuyor. Oyuna başladığınızda verilen parayla inek, tavuk, ağaç, tarla ve dekor ürünleri satın alabiliyor ve zamanla seviye atlayarak yeni özellikleri de kullanabiliyorsunuz.