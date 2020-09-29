KeepClean Lite, Android telefonu hızlandırma ve temizleme programları arasında. Düşük donanımlı Android telefonlar için özel olarak geliştirilen sistem optimizasyon programı KeepClean Lite, Google Play’den ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Android telefeonlar için ufak boyutlu ve az veri tüketen temizleyici ve hızlandırıcı KeepClean Lite, oldukça yavaşlayan neredeyse kullanılamaz duruma gelen Android telefonunuzu ilk günkü haline getirmek için çeşitli araçlar sunuyor. Uygulamanın öne çıkan özelliklerinden bahsetmem gerekirse;

KeepClean Lite İndir Android Telefon Temizleme ve Hızlandırma Programı

Ufak Boyutlu : Hızlı bir şekilde yüklenir vee telefonunuzda fazla yer kaplamaz.

: Hızlı bir şekilde yüklenir vee telefonunuzda fazla yer kaplamaz. Düşük Pil Kullanımı : 1GB RAM’li Android telefonlarda bile iyi performans gösterir.

: 1GB RAM’li Android telefonlarda bile iyi performans gösterir. Veri Tasarrufu : Verimli bir şekilde çalışır ve daha az mobil veri kullanır.

: Verimli bir şekilde çalışır ve daha az mobil veri kullanır. Tüm Ağlarda Kullanılabilir : 2G veya internet bağlantısının dengesiz olduğu yerlerde bile iyi çalışır.

: 2G veya internet bağlantısının dengesiz olduğu yerlerde bile iyi çalışır. Önemsiz Dosyaları Temizleme : Android telefon önbellek, gereksiz (artık) ve reklam dosyalarını otomatik olarak temizleme

: Android telefon önbellek, gereksiz (artık) ve reklam dosyalarını otomatik olarak temizleme Pil Tasarrufu : Tek dokunuşla pil gücünden tasarruf edin ve pil kullanımını optimize edin.

: Tek dokunuşla pil gücünden tasarruf edin ve pil kullanımını optimize edin. Telefon Hızlandırma : Belleği optimize eder ve telefonu hızlandırır.

: Belleği optimize eder ve telefonu hızlandırır. Pil Ömrü Uzatma: Gelişmiş tasarruf modu ile yüzde 50’ye kadar daha uzun pil ömrü

KeepClean Lite, en güvenilir Android telefon temizleme aracıdır!