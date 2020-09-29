KeepClean 2020 ile Android telefon hızlandırma yöntemleri aramanıza artık gerek yok! Google Play’den ücretsiz indirilebilir KeepClean 2020 uygulaması, Android telefonu hızlandırma işini harika bir şekilde yapıyor. Gereksiz (çöp) dosya temizleme, arka planda çalışan uygulamaları kapatma, CPU (işlemci) kullanımını azaltma, Android telefonun ısınmasını engelleme dahil birçok işlemi yaparak Android telefonunuzu ilk günkü performansına ulaştırır. Yavaşlayan Android telefonunuzu hızlandırmanın en kolay, hızlı, güvenli yolu diyebilirim.

Yavaşlayan Android Telefonu Hızlandırmak için KeepClean Hangi Özellikleri Sunuyor?

Android çöp (gereksiz) dosya temizleme: Uygulama, büyük veri analizi kullanarak gereksiz önbellek dosyalarını temizler. Telefonunuzdaki kullanılabilir alanı tamamen boşaltmak için uygulama ve sistem kaynaklı çöp dosyalarını temizler.

Android telefon hızlandırma: Akıllı temizleme sayesinde bellek boşaltılır ve telefonun işlem hızı artar.

Android pil tasarrufu: Çalışmamasına rağmen aşırı güç kullanan uygulamaları tespit eder ve devre dışı bırakır. Tek dokunuşla pil durumunu kontrol edebilir ve çeşitli güç tasarrufu özelliklerini etkinleştirebilirsiniz. Bekleme süresi yüzde 70’e kadar uzatır ve pil ömrü ile pil kullanımını optimize eder.

Android CPU (işlemci) soğutucu: CPU soğutma, uygulamaların derinlemesine analizini yaparak CPU tüketimini azaltır; böylelikle ısınma önlenir ve sorunsuz çalışma sağlanır.

Android WiFi güvenlik: Çevrenizdeki WiFi ağlarını tarar, güvensiz ağlardan gelecek tehditleri önler, herkese açık WiFi noktalarında güvenliğinizi sağlar.

WhatsApp gereksiz dosyaları temizleme: Sosyal ağ uygulamalarından gelen fotoğraflar, resimler, ses dosyaları, videolar, belgeler ve diğer dosyaları derinlemesine kontrol eder, gereksiz dosyaları kaldırır, değerli belgeleri (dokümanları) yedekler.

Android toplu uygulama silme: Akıllı uygulama durumu yönetimi ve toplu uygulama silme/yedekleme özellikleri bir arada

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