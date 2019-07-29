Kidoodle.TV çocuğunuzun öğrenme, keyif, macera ve hatıra dünyasına açılan kapısıdır. Sadece çocuğunuz için hazırlanan çizgi film, çocuk şovu ve eğitici video bölümlerinin tadını çıkarın.

Kidoodle.TV ile çocuğunuzu reklamsız bir ortamda gezinmeye teşvik edebilir ve tüm gösterilerin yaşa uygun seçildiğini bilerek kolayca dinlenebilirsiniz. Çocuğunuzun tercihleri, ilgi alanları ve bakış açıları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kidoodle.TV'yi bir aile olarak izlemenizi ve parlak renkli, kullanımı kolay, özelleştirilebilir arayüzle birlikte yeni karakterler ve tanıdık yüzleri keşfetebilirsiniz.

Ayrıca, Kidoodle.TV’nin birçok ebeveyn kontrol seçeneğini kullanarak ekran zaman sınırlarını ayarlamak ve tartışmak için zaman ayırın ve şifre korumalı Ebeveyn Odasında Çocuk Kullanım İstatistikleri'ni kontrol ederek çocuğunuzun görüntüleme alışkanlıklarını kontrol edebilirsiniz.

