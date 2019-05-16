Kinedu, 0-4 yaş arası bebeğinizle yapılacak eğlenceli ve yaşa dayalı gelişimsel aktiviteler sunan bir uygulamadır. Kinedu çocuğunuzun anlamlı oyun sürelerine katılırken anlamlı oyun sürelerine ulaşmasına yardımcı olacak etkinlikler sunar.

Kinedu, kişiselleştirilmiş aktivite planları, dönüm noktası bilgileri, sağlıkla ilgili makaleler ve aktiviteler ile bebeğinizin gelişimi için sağlam bir temel oluşturmak için ebeveynlik ipuçları sağlar. 1600'dan fazla aktiviteden her birine, hızlı bir şekilde anlamanızı ve ardından bebeğinizi tamamlamanızı sağlayan, takip etmesi kolay bir kısa video eşlik ediyor.

Kinedu'da her çocuğun kendi hızında büyüdüğünü ve bu nedenle aktivite setlerinin kişiselleşmesinin bebeğiniz büyüdükçe daha zorlandığı önemseniyor. Bebeğinizin hassas gelişim dönemleri göz önünde bulundurularak, planınız doğru zamanda doğru becerilere uygun bir şekilde çalışacak.



