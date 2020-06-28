Otgs17 tarafından geliştirilen Knight TD ile gerilim dolu bir dünyaya giriş yapacağız.

Play Store üzerinde oyuncuların beğenisine sunulan Knight TD’de ejderha kasvetli zindanlarda ilerlemeye çalışacak, birbirinden farklı tehlikeler eşliğinde zindanları keşfetmeye çalışacağız.

Piksel kalitesindeki grafik açıları ile oyunculara nostaljik bir oynanış sunan yapım da birbirinden farklı çok sayıda görev de bizleri bekliyor olacak. Bu görevleri sırayla yaparak ilerleyeceğimiz oyun da tehlikeli ve acımasız bir dünya da hayatta kalmaya çalışacağız.

Seçimler de yapacağımız oyun içerisine düşmanlara karşı hamleler yapabilecek, zindanları keşfederken farklı ödüllerin de sahibi olabileceğiz.

Ücretsiz yapısı ile kısa sürede binlerce oyuncunun beğenisini kazanan oyun aldığı oyuncu incelemeleri ile de ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne seriyor.