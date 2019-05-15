KoçAkademi uygulaması ile Android cihazlarınızdan kendinizi geliştirebileceğiniz birçok eğitim içeriğine ulaşabilirsiniz.

Koç Holding tarafından sunulan KoçAkademi, alanında uzman eğitmenler tarafından hazırlanan ve kişisel gelişiminize katkı sağlayacak online eğitim içeriklerini sizlere sunuyor. Aile, bilişim teknolojileri, sağlık ve yaşam, hobi ve kişisel gelişim gibi kategorilerde onlarca farklı video içeriğine ulaşabileceğiniz KoçAkademi uygulamasında, hayatın birçok alanında faydası dokunacak eğitimleri alabilirsiniz.

Akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarınızdan video içeriklerine kolayca ulaşabilme imkanı sunan KoçAkademi uygulamasında, zamanınızı verimli bir şekilde değerlendirerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Eğitim içeriklerine tamamen ücretsiz olarak erişebileceğiniz KoçAkademi uygulamasını ücretsiz olarak akıllı telefon ve tabletlerinize indirebilirsiniz.