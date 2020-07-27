Kolibu, yurt içi ve yurt dışı kargo firmalarından gönderileri tek bir yerden takip etmenizi sağlayan ücretsiz bir uygulama. Kargo firmalarının uygulamalarını ayrı ayrı yüklemek yerine tek bir uygulama üzerinden tüm gönderilerinizi kolayca takip edebilirsiniz. İnternetten sıklıkla alışveriş yapıyorsanız, Kolibu Android uygulaması çok işinize yarayacaktır.

Yerli yabancı her kargo firmasının mobil uygulaması mevcut ancak tümünü yüklemek hem zaman alan bir iş hem de telefonunuzda yer kaplamaları açısından bir sorun. Kolibu gibi kargo takip uygulamaları yurt içi ve yurt dışından satın aldığınız ürünlerin kargo takibini yapabilmenizi sağlıyor. Bir uygulama üzerinden onlarca farklı kargo firmasına ait gönderiyi takip edebiliyorsunuz. Aras Kargo, Yurtiçi kargo, PTT Kargo, Sürat Kargo, UPS Kargo, Hepsijet, Trendyol Express, Kolay Gelsin Kargo, ByExpress, TNT Express, DHL Express ve daha birçok kargo şirketinin gönderilerini anlık takip edebiliyorsunuz. Kargo firmasını seçin, kargo takip numarasını girin ve Sorgula’ya dokunun. Kargolarım sayfasından her kargonun numarası altında alıcı ve gönderen adıyla birlikte durumunu görebiliyor, üzerine dokunarak detaylı durumuna erişebiliyorsunuz.