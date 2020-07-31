KORBIS uygulaması Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir tarım bilgi sistemi uygulamasıdır.

İşte karşınızda Türkiye'nin ilk dijital kooperatifi. T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapabildiğiniz KORBIS uygulaması birçok işinizi kolaylaştırmak için dijital bir ortam sunuyor. Ortak kısmından kendi durumunuzu öğrenebilir veya personel iseniz personel girişini kullanabilirsiniz.

Ana menüde karşınıza sözleşmelerim, borç durumum, tarlam, alışverişlerim ve ortak kartım gibi seçenekler çıkacaktır. Buradan işlemlerinizi kolay şekilde yapabilirsiniz. Örnek olarak:

Kesilen poliçelerinizi görebilir, anlık sigorta teklifleri alarak güvende kalabilirsiniz.

Yetiştirilen ürünlerinize ait çiftçi kayıt sistemi verilerinize ulaşabilirsiniz.

Üretim arazinizi uydudan takip edebilirsiniz.

Bu sayede kurumsal güven ile memnuniyeti artırmanın yanı sıra, ortaklarımıza; gelişen teknolojiyi kurumsal manada yansıtılacaktır. Tarım Kredi ile ilgili işlemlerine hızlı ve kolay erişebilmelerine katkıda bulunmak ve kooperatifteki birçok bilgilerini anlık görebilmelerini sağlamak adına yapılan bu çalışma oldukça faydalı. Sizler de işlerinizi daha kolay şekilde halletmek istiyorsanız uygulamayı ücretsiz olarak indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.