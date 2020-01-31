KTÜ Mobil uygulaması Android cihazlar üzerinden Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri ve personellerine hizmet veriyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri ve personelleri ne yönelik olarak geliştirilen KTÜ Mobil uygulaması, ihtiyaç duyabileceğiniz birçok özelliği sizlere sunuyor. Akademik birimler hakkında bilgi alabileceğiniz, güncel duyuru ve haberlerden anında haberdar olabileceğiniz uygulamada akademik takvimi de görüntüleyebiliyorsunuz.

Kampüsteki önemli noktalara ulaşım ve telefon rehberi gibi bölümler de sunan KTÜ Mobil uygulamasında, yemekhane menüsüne ulaşabileceğiniz gibi giriş yaparak ders programı, vize notlarınız ve mesajlarınıza ulaşabiliyorsunuz. Personeller de izin bilgileri, ders programı, öğrenci notları, şube ve öğrenci listesi gibi bilgilere KTÜ Mobil uygulaması üzerinden erişim sağlayabiliyorlar.

Uygulama özellikleri