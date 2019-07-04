Kükre uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan artırılmış gerçeklik teknolojisinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Galatasaray taraftarlarına özel olarak tasarlanan Kükresen Yeter tişörtleri ni satışa sunan GS Store’lardan, dilediğiniz modeli satın aldıktan sonra Kükre uygulaması ile artırılmış gerçeklik deneyiminden yararlanabiliyorsunuz.

Kükresen Yeter tişörtlerinizi giyip, Kükre uygulamasını açtıktan sonra telefonunuzun kamerasını tişörtünüze tutarak bu özellikten faydalanabileceğiniz Kükre uygulamasında, artırılmış gerçeklik deneyimini yaşayabiliyorsunuz. Video veya fotoğraf çekerek sosyal medyada veya anlık mesajlaşma uygulamalarından sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz Kükre uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.