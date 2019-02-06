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Labrador Puppies Family 1.0.1 (Android)
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  4. Labrador Puppies Family - Android İçin Hayvan Besleme Oyunu

Labrador Puppies Family

1.0.1
Android
Labrador Puppies Family
ÜCRETSİZ
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Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Labrador ailesinin bakımına yardımcı olun.

Labrador'larının spa seansı olacak ve burada anne köpeğine banyo yaptıracaksınız. Dişlerini yıka ve uzun ve eğlenceli bir banyo hazırla. Vücudun her bölümünü sabun ve saç için şampuan gibi uygun ürünlerle yıkayın.

Labrador erkeği bir köpük banyosu ve iyi bir yıkama ile temizlenir, ancak sakalına da bakım göstermelisiniz. Ardından köpeğin evini restore edeceksiniz. Bunu elde etmek için çekiç ve bazı çivileri kullanın. Verilen talimatları izleyin ve her bir görevi bu bölümden tamamlayın. Şimdi onları besleyecek ve çeşitlendirilmiş bir yemek sunduğunuzdan emin olmalısınız. 

Yaratıcılığınızı ve stilinizi kullandığınızdan emin olun. Renkli aksesuarları takın, kıyafetlerinize damgasını vurun ve görünümlerinde fark yaratmaya çalışın. İyi vakit geçirin ve bir Labrador ailesinin bakımına nasıl bakıldığını öğrenin. Kolay kontrollü ve eğlenceli bu Labrador oyununda hayvanlarla iletişim kurun.

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