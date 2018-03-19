Lawnchair, Google Pixel telefonların launcher uygulamasına benzer ücretsiz, açık kaynak başlatıcı. Android telefonunuzun arayüzünden memnun olmayan kullanıcı olarak reklamsız, satın alım içermeyen Pixel launcher’a benzer bir launcher uygulaması arıyorsanız tavsiye ederim.

Google’ın launcher uygulamasına ek özellikler sunan alternatifler arasında Lawnchair. Google Asistan entegrasyonu, Android Oreo kısayolları (desteklenen uygulamalar için 3D Touch benzeri) ve bildirim noktaları, simge paketi, uyarlanabilir simgeler (yuvarlak, kare, köşeli, damla vs) ve değiştirilebilir simge boyutu, bulanıklık efekti ve daha fazlasını sunan ücretsiz Android launcher uygulamasının tema seçenekleri arasında açık, koyu ve siyah bulunuyor.

Lawnchair Launcher Özellikleri: