Lean Launcher, Pixel Launcher’a benzerliğiyle dikkat çeken açık kaynak kodlu ücretsiz launcher uygulaması. Google’ın kendi telefonları için sunduğu launcher uygulamasında olmayan özelliklere sahip olmasıyla tercih edilebilir.

Google Pixel telefon kullanıcılarına özel launcher uygulaması Pixel Launcher, fazla gelişmiş değil. Google kartlar, favori uygulamalar alanı, hızlı erişilebilir Google arama, uygulama önerileri, 3D Touch dışında bir özelliğe sahip olmayan Pixel Launcher’a en çok benzeyen başlatıcı Lean Launcher. Görünüm olarak Pixel Launcher’dan çok farklı olmasa da özellik noktasında fazlasını sunmasıyla beğenimizi kazanıyor.

Bildirim ve ayarlara çabuk erişim, arama kutucuğunu ve uygulama önerilerini gizleme, açık ve koyu tema seçeneği, simgelerin boyut ve şeklini değiştirme, gezinme çubuğunu şeffaf yapma, ana ekranı kilitleme, çift dokunarak kilitleme, yatay ana ekran kullanımı ve daha saymakla bitmeyecek özellikle gelmesinin yanında Google uygulamalarıyla entegre çalışan Lean Launcher, açık kaynak olmasıyla da dikkat çekiyor.