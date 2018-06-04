Life is Strange, Square Enix tarafından geliştirilen hikaye tabanlı macera oyunu. PC ve konsolların ardından mobil platforma gelen oyun, Max Caulfield adında profesyonel bir fotoğrafçının hikayesi üzerine kurulu. Zamanı değiştirebildiğiniz bu ilginç oyun, 5 bölümden oluşuyor lakin yaptığınız seçimlere göre sizi farklı sonlar bekliyor.

Seçimlerin hikayenin akışını değiştirdiği macera oyunlarından biri olan Life is Strange, zamanı geri alarak en iyi arkadaşını kurtarabileceğini düşünen bir karakterin hikayesini temel alıyor. Geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanda gidip gelen Max Caulfield’e yaptığı seçimlerde yardımcı oluyorsunuz. Seçim, kaderinizi belirliyor. Dolayısıyla her seçim, farklı bir son demek. 5 bölüm oyunun tadını almak için gayet yeterli lakin sadece ilk bölümü ücretsiz oynayabiliyorsunuz. Hikayenin devamını görmek için satın alım yaparak diğer bölümlerin kilidini açmanız gerekiyor. Bu arada oyunun Android sürümüne özel tam kontrolcü desteği mevcut.

Life is Strange Özellikleri: