Lingokids uygulamasıyla 2-8 yaş aralığındaki çocuklarınıza Android cihazlarınız üzerinden İngilizce öğretebilirsiniz.

Çocuklarınızın erken yaşta yabancı dil öğrenmesini istiyorsanız, bunu eğlenceli hale getirecek yöntemler bulmanız gerekiyor. Çünkü, küçük yaştaki çocuklar genellikle oyun oynama hevesinde olduklarından diğer etkinliklere sıcak bakmıyorlar. Lingokids uygulaması da 2-8 yaş aralığındaki çocuklarınıza eğlenceli bir şekilde İngilizce öğretmenizi kolaylaştırıyor. Oyun oynayarak İngilizce eğitimi veren uygulamada sayılar, harfler, şekiller, hayvanlar, yemekler, renkler ve 3000’den fazla İngilizce kelime bulunuyor.

Dikkat dağıtan unsurlara ve reklamlara yer vermeyen Lingokids uygulamasında eğitim içerikleri videolar ve şarkılarla desteklenerek çocuklarınızın sıkılmaması sağlanıyor. Bunun yanında, haftalık ilerleme raporları ve buna uygun aktiviteler de ebeveynler için özel olarak sunuluyor. Uygulamanın ücretsiz sürümünde günde en fazla 3 aktivite yapmanıza izin veriliyor. Premium paketleri satın alarak bu aktivitelerin sınırını ortadan kaldırabiliyorsunuz.