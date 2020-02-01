Magic: ManaStrike, Magic: The Gathering'in geniş evreninde yeni bir savaş strateji oyunudur. Renginizi seçin, birimleri ve büyüleri özelleştirin ve stratejik ustalığınızı dünyaya kanıtlayın. Magic: ManaStrike'ta bugün kendi stratejinizi geliştirin.

Magic: ManaStrike'ta 3 dakika içinde dünyanın dört bir yanından gelen kişilerle gerçek zamanlı savaşların tadını çıkarın. Her rengin özelliklerini anlamak ve kendi benzersiz stratejilerinizi oluşturmak zaferin anahtarıdır. Gelgit oluşturmak için güçlü büyüler! Rakibinize baskı yapmak için devasa birimler ile Bugün kendi destenizi oluşturun.

Planeswalker kendi Mana renklerini temsil eden eşsiz kahramanlardır. Her Planeswalker, onlara savaşın gelgitini döndürme gücü veren eşsiz bir yeteneğe sahiptir. Tercih ettiğiniz Planeswalker'ı güçlendirin ve zafer talep edin.

