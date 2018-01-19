ManFIT uygulaması, zorlu antrenman programlarını Android cihazlarınızdan sizlere sunan bir spor uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.

Evde spor yapmak isteyenler için rehber niteliğindeki bir uygulama olan ManFIT ile yağ yakma, kas geliştirme ve güç kazanma gibi konularda karın, göğüs, sırt, bacaklar, kollar ve omuzlar için eğitim programlarını sizlere sunuyor. Hiçbir ekipmana ihtiyaç duymadan evinizin rahatlığında spor yapabilmenize olanak sağlayan uygulamada, egzersiz hatırlatma özelliğiyle hiçbir antrenmanınızı kaçırmadan yapabiliyorsunuz.

Yapacağınız egzersizleri gerçekçi animasyonlar ve sesler ile birlikte gösteren ManFIT uygulamasında bu sayede hareketleri doğru bir şekilde yapmayı da öğrenebiliyorsunuz. İhtiyaçlarınıza göre özelleştirebileceğiniz ve ilerlemenizi grafikler üzerinde takip edebileceğiniz ManFIT uygulamasını ücretsiz olarak indirerek istediğiniz vücuda kısa sürede kavuşabilmeniz mümkün.

Uygulama özellikleri