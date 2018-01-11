Matchstick Puzzle, kibrit çöpleriyle oynadığınız zeka - bulmaca oyunu. Kibrit çöplerini taşıyarak, birleştirerek veya ayırarak istenen şekli ortaya çıkarmaya çalıştığınız oyunda kolaydan zora doğru ilerleyen 999 bölüm bulunuyor. Oyun boyunca ücretsiz kullanabildiğiniz sadece üç ipucunuz bulunmakta.

Kafa çalıştırarak ilerleyebileceğiniz bulmaca oyununda her bölümde sizden istenen bir şey var. Kibrit çöplerinin olduğu alanın hemen üstünde bölümü geçmek için yapmanız gereken şey yazıyor. Kibrit çöplerini bozarak istenen şekil veya şekilleri ortaya çıkarmaktan matematik işlemini tamamlamaya farklı yüzlerce bölüm sizi bekliyor. Ücretsiz ve video izleyerek alabildiğiniz ipuçlarınız dışında arkadaşlarınıza sorma hakkınız var. Bu arada bölümlerde zaman sınırı yok; dilediğiniz kadar düşünebilirsiniz.