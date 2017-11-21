Math List uygulamasıyla Android cihazlarınızda çeşitli listeler ve tablolar oluşturabiliyorsunuz.

Microsoft Excel ile benzerlik gösteren ve bu yüzden kolaylıkla kullanabileceğinizi düşündüğüm Math List uygulaması, herhangi bir konuda liste oluşturmanız için özellikler sunuyor. Gelir-gider hesapları, yapılacaklar listesi veya buna benzer konularda listeler oluşturabileceğiniz uygulamada yerleşik bir hesap makinesi de sunuluyor.

Listeleriniz için çeşitli şablonları da kullanabileceğiniz Math List uygulaması toplama, ortalama ve sayma gibi birçok matematiksel işlevleri de sizlere sunarak kolaylık sağlıyor. Google tasarım stiliyle tasarlan Math List uygulamasında hazırladığınız listeleri Excel uygulamasına da kolayca aktarabilmeniz mümkün.

Uygulama özellikleri