MAX Cleaner uygulaması ile Android cihazlarınızı gereksiz dosyalardan temizleyerek performansını artırabilirsiniz.

Akıllı telefonlar kullanıma bağlı olarak zamanla yavaşlayabiliyor ve depolama alanı dolabiliyor. Bu da telefonu kullanamaz hale getirebiliyor. Bu durumla karşı karşıya kaldığınızda işinize yarayacak olan MAX Cleaner uygulaması, çeşitli uygulamaların bıraktığı gereksiz dosyaları anında tespit ederek tek dokunuşla temizlemenizi sağlıyor. Bunun yanında virüs ve diğer kötü amaçlı yazılımları da kaldıran MAX Cleaner uygulaması, birçok faydalı aracı bünyesinde barındırıyor.

Akıllı telefonlarınızı hızlandırmanın yanında pil tasarrufu da yapabileceğiniz MAX Cleaner uygulamasında, bildirimlerinizi temizleyebiliyor ve uygulamalarınızı meraklı gözlerden korumak için kilitleyebiliyorsunuz. Tamamen ücretsiz olarak sunulan MAX Cleaner uygulamasını denemenizi tavsiye ediyoruz.

Uygulama özellikleri