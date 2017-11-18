Metronome Beats uygulaması ile Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir metronom aracına sahip olabilirsiniz.

Metronom, müzikte sıklıkla kullanılan ve sabit bir ritim (tempo) elde etmek amacıyla belirli aralıklarda vuruş sesi çıkaran bir alet olarak biliniyor. Bir müzik aleti çalarken belirli bir hızda ve aynı tempoda çalmanızda büyük kolaylık sağlıyor. Metronome Beats uygulaması da metronom aletini akıllı telefonlarınıza getiren, müzisyenler tarafından tasarlanmış internatif bir metronom uygulaması. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan uygulamada, tek bir dokunuşla tempoyu artırabiliyor veya azaltabiliyorsunuz.

Kendi özel ses ayarlarınızı da oluşturabileceğiniz uygulamada ihtiyaç duyabileceğiniz her özellik önceden düşünülerek tasarlanmış diyebilirim. Belirli bir sayıdan sonra metronomu durdurabileceğiniz zamanlayıcı, büyük cihazlar için ayrı düzen ve otomatik ayar kaydetme seçenekleri sunan Metronome Beats uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.