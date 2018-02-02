Mi File Manager uygulaması ile Android cihazlarınızda dosyalarınızı kolayca yönetebilir ve paylaşabilirsiniz.

Xiaomi tarafından geliştirilen Mi File Manager uygulaması, akıllı telefonunuzda bulunan belge, fotoğraf, video, müzik vb. dosyaları hızlı bir şekilde bulmanızı ve yönetmenizi kolaylaştırıyor. Dosyalarınızı kategorilerine göre sıralayan ve daha kolay erişim imkanı sunan Mi File Manager uygulamasında son kullandığınız dosyaları da ayrı bir bölümde görüntüleyebiliyorsunuz. Dahili ve harici depolama alanlarınızın kullanılan ve boş alanlarını da görüntüleyebileceğiniz uygulamanın birkaç faydalı işlevi daha bulunuyor.

Telefonunuzda yer kaplayan önbellek ve gereksiz dosyaları temizleyerek ek uygulamaya ihtiyaç bırakmayan Mi File Manager uygulamasında, yakınınızda bulunan arkadaşlarınızla internet bağlantısına ihtiyaç duymadan dosya paylaşımı yapabiliyorsunuz. Birçok dosya formatını destekleyen Mi File Manager uygulamasının RAR ve ZIP formatlarında dosya sıkıştırma özelliğine de sahip olduğunu belirtelim.

Uygulama özellikleri