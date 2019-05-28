Mi Music uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan sevdiğiniz şarkıları dinleyebilirsiniz.

Xiaomi’nin geliştirdiği ve akıllı telefonlarında kullanıma sunduğu Mi Music uygulaması, depolama alanınızdaki şarkıları dinleyebileceğiniz bir müzik çalar uygulaması olarak öne çıkıyor. Telefonunuza yüklediğiniz şarkıları otomatik olarak içe aktaran ve anında dinleme özelliği sunan uygulamada, ihtiyaç duyabileceğiniz her detay düşünülmüş diyebilirim.

Çalma listesi oluşturma, favorilere ekleme, son şarkılar, karışık çalma, sıralama ve görünüm seçenekleri gibi birçok özellik sunan Mi Music uygulamasında, müzik dinleme keyfinizi katlamak için ekolayzır ayarlarını da değiştirebiliyorsunuz. Xiaomi cihazlardaki varsayılan müzik çalar uygulaması olan Mi Music uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri