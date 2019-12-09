Microsoft Math Solver, PhotoMath gibi matematik sorularını, zorlu problemleri çözmenize yardımcı olan bir mobil uygulama. Temel, cebir öncesi, cebir, temel analiz, istatistikler kısacası tüm problemleri destekleyen uygulama, matematik problemlerini çözmek için yapay zekadan güç alıyor. İlkokul, ortaokul, lise matematik problemlerini çözmenizde yardımcı olacak bir Android uygulaması arıyorsanız, Microsoft’un Math Solver uygulamasını tavsiye ederim. Tamamıyla ücretsiz!

Akıllı telefonların hesap makineleri matematik problemlerini çözmek için çok basit kalıyor. Bu noktada ortaya çıkan üçüncü parti hesaplama aracı gereksinimini karşılayan uygulamalardan biri Microsoft Math Solver. Android telefonunuza ücretsiz indirebileceğiniz uygulamayla karmaşık problemleri çözmek birkaç saniye alıyor ve yazmanız da gerekmiyor; kağıdı taratarak problemi uygulamaya aktarabiliyorsunuz. Uygulama problemi algılıyor ve çözmekle kalmıyor, açıklama, etkileşimli görseller, benzer problemler ve online video öğreticilerle problemin çözümünü anlamanızı da sağlıyor.

Microsoft Math Solver Android uygulaması ile çözebileceğiniz problemler: