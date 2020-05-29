Budge Studios’un mobil platformdaki oyunlarından bir tanesi olan Miss Hollywood: Holiday başarılı bir grafik çizmeye devam ediyor.

Güzel bir ada tesisinde oyunculara tatil yapma fırsatı veren Miss Hollywood: Holiday günümüzde Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak oynanmaya devam ediliyor.

Bünyesinde birbirinden farklı hayvan modellerine de yer veren yapım da oyuncular 7 temalı evcil hayvan odasını yeniden dekore edecekler.

Yapımda oyuncular odaları yeniden dekore edebilmek için yepyeni içeriklerden faydalanabilecekler.

Kumdan kaleler inşa edebileceğimiz, top oynayabileceğimiz, sörf yapabileceğimiz yapım içerisinde oyuncular ada kalabalığında da dans edebilecekler.

Klasik oyun olarak yayın hayatına kaldığı yerden devam eden başarılı yapım 1 milyondan fazla kez indirildi ve oynandı.