MixNote uygulaması Android cihazlarınızdan çeşitli notlar alabilmenizde kolaylık sağlıyor.

Unutmamanız gereken notları eskilerde olduğu gibi bir kağıda veya ajandaya not etmek yerine, teknolojiye ayak uydurarak akıllı telefonlarınıza not edebilirsiniz. Bu iş için ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacağını düşündüğüm MixNote uygulamasında metin, yapılacaklar listesi, ses veya resim şeklinde notlar alabiliyorsunuz. Oldukça sade bir arayüze sahip olan uygulama, oldukça kolay bir kullanım imkanı sunuyor.

Bir kenara kaydetmek istediğiniz notlarınızı uygulamanın açılış ekranındaki Yapılacaklar, Gizli, Ses ve Resim butonlarından birine tıklayarak kaydedebilirsiniz. Bir görüşme esnasında notlar almak istediğinizde ise sesinizi kaydetmek için telefonunuzu sallamanız yeterli olacaktır. Yerel yedekleme ve bulut senkronizasyon özellikleri de sunan MixNote uygulaması, farklı cihazlardan notlarınıza erişmenizde de kolaylık sağlıyor. Özel notlarınızı da kolaylıkla kilitleyebileceğiniz ve gizleyebileceğiniz MixNote uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.