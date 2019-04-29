Nefes kesen motor yarışları yapabileceğiniz ve rakiplerinize meydan okuyarak hünerlerinizi sergileyebileceğiniz Motocraft, mobil platformda yarış oyunları arasında yer alan ve yüz binden fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, zorlu yarış pistlerinde motosikletinizle birlikte hız sınırlarını aşmak ve rakiplerinizi geçerek yarışı birinci sırada tamamlamaktır. Dilerseniz yarışlardan kazandığınız para ile kendi tasarladığınız pistleri kullanabilir ve motorlarınızı geliştirerek yarışlarda daha da hızlı gidebilirsiniz. Çevrimiçi özelliği sayesinde dünyanın farklı bölgelerinden oyunculara karşı mücadele edebilir ve zirveye adınızı yazdırabilirsiniz.

Oyunda onlarca farklı yarış motosikleti ve 100’den fazla pist yer almaktadır. Ayrıca motorlarınızı geliştirebileceğiniz birçok yedek parça bulunmaktadır. Lastik ve motor gibi çeşitli parçalar satın alarak motosikletinizi özelleştirebilir ve yarışlarda daha başarılı olabilirsiniz. Böylece seviye atlayabilir ve yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Android işletim sistemini içeren tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden Motocraft, sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir yarış oyundur.