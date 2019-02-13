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Mr. Car Drifting 1.1.2 (Android)
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  5. Mr. Car Drifting - Android İçin Ücretsiz Araba Yarışı Oyunu

Mr. Car Drifting

1.1.2
Android
Mr. Car Drifting
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -

Drift yarışlarına katılıyoruz!

Mr. Car Drifting, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz araba yarışı oyunu. Ufak boyutlu olmasına karşın yüksek kalitede grafik ve seslere sahip olan drift (yanlama) odaklı yarış oyununda modern veya klasik arabalardan birini seçip farklı modlarda oynuyorsunuz. Drift yarışlarını seviyorsanız, bu oyuna bir göz atın derim.

Mobil platformda en çok indirilip oynanan drift yarış oyunu CarX Drift Racing’e oldukça benzemesiyle dikkat çeken Mr. Car Drifting’de garajda her detayını görebildiğiniz modelleme harikası yarış arabalarıyla tozu dumana katıyorsunuz. Bitiş çizgisine en yüksek drift skorunu yaparak ulaşmaya çalıştığınız Drift Mode, bitiş noktasına en kısa sürede varmaya çalıştığınız Süre Sınırlı Mod, görev sınırının olmadığı becerilerinizi geliştirmenizi sağlayan Eğitim Modu, seviyenizi ilerletmek ve en yeni araçları almak için çeşitli yarışlara katıldığınız Yarışma Modu oynanabilir modlar arasında. Her yarış sonrasında arabanız için yeni lastikler, akslar, boyaların kilidini açıyor, performansını geliştiriyorsunuz.

 

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