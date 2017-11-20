MuseScore ile Android cihazlarınızdan müzik besteleyerek notaları canlı olarak dinleyebilirsiniz.

Müzisyenlere yönelik geliştirilen MuseScore uygulaması, gerçek bir nota kağıdı üzerinde kendi müziklerinizi yapabilmenizi sağlıyor. Yeni notaları keşfederek ve dinleyerek kendi müziklerinizi besteleyebileceğiniz uygulamada, ihtiyaç duyabileceğiniz tüm özellikleri de bulabilirsiniz. Notaları dinleyerek pratik yapabileceğiniz uygulamada tempoyu da değiştirebilmeniz mümkün.

Nota kağıdında sadece belli bir bölümü dinlemenize de olanak sağlayan MuseScore, melodi ve akor sembollerini düzenlemenize de olanak sağlıyor. Gerçek zamanlı ayarlanabilir tempo özelliğini kullanabileceğiniz uygulamada, topluluk tarafından paylaşılan notalara çevrimiçi olarak ulaşabiliyorsunuz.

Uygulama özellikleri