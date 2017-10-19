Muud Müzik, yerli ve yabancı en yeni albümleri, en çok dinlenen şarkıları bulabileceğiniz bir Android uygulaması. TTNET’in arayüz ve özelliklerini baştan aşağı yenilediği yeni online müzik dinleme ve indirme uygulamasıyla özgürce müzik dinlemenin keyfini süreceksiniz.

En popüler şarkılar, en yeni albümler (Türkçe ağırlıklı, yabancılar genellikle popülerden), haberler, etkinlikleri ile dopdolu bir müzik uygulaması Muud Müzik. Adından da tahmin edeceğiniz üzere modunuza uygun en iyi çalma listelerini ve sevdiğiniz türleri direkt karşınıza çıkarıyor. Keşfet menüsüyle sevdiğiniz sanatçı ve müzik türlerini seçerek sadece ilginizi çekecek içeriklere ulaşabilirken, arama sayfasından popüler müzik aramalarını görebiliyor, Listeler sayfasından o anda tam da bulunduğunuz ortama uygun, istediğiniz müzikleri hızlıca bulabiliyorsunuz. Çevrimdışı dinlemek üzere hazırladığınız listelerden en son dinlediğiniz şarkılara her şey Ben menüsünde karşınızda.

Muud Müzik’in premium abonesi olursanız çevrimdışı dinleme, yüksek kalitede müzik, sınırsız müzik dinleme ve mp3 indirme haklarınız oluyor. Premium aboneliği 1 ay boyunca ücretsiz deneyebiliyorsunuz. Bunun için DENE yazıp 7979’a mesaj atmanız yeterli oluyor.