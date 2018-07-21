My Holiday Car, uzun bir yolculuğa çıkıp sıkılana kadar araba sürebileceğiniz bir oyundur. Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda farklı arabaları kontrol ediyor ve gerçekçi bir sürüş deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil yarış oyunu olan My Holiday Car, farklı arabaları kontrol edip şehirde turlayabileceğiniz bir oyundur. 10 farklı arabaya sahip olan oyunda arabalarınızı özelleştirebiliyor ve dilediğiniz gibi bir görünüme kavuşturabiliyorsunuz. Realistik kontrolleriyle de dikkat çeken oyunda gerçekçi bir sürüş deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Yüksek kaliteli grafikleriyle de eşsiz bir deneyim sunan oyunda eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun olduğunu da söyleyebilirim. Farklı oyun modlarına da sahip olan oyunda diğer arabalarla yarışabiliyor ya da dilediğiniz gibi şehirde gezinti yapabiliyorsunuz.

My Holiday Car oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.