Asphalt Nitro APK, android mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oldukça popüler bir yarış oyunudur.

Doğukan Çağlakpınar - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Asphalt Nitro APK, çıkardığı başarılı mobil oyunlarla yakından tanıdığımız Gameloft tarafından geliştirilmiş olan bir yarış oyunu.

Asphalt Nitro android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir araba yarışı oyunu olan Asphalt Nitro son sürüm, Gameloft'un Asphalt 8 ile yakaladığı başarıyı daha küçük boyutlarla devam ettiriyor. Asphalt Nitro'nun en büyük artısı çok küçük bir dosya boyutuna sahip olması. Bu sayede oyun mobil cihazınızın depolama alanında büyük bir yer işgal etmeden yüklenebiliyor ve oynanabiliyor.

Asphalt Nitro APK İndir

Asphalt Nitro'nun oynanışının Asphalt 8'e çok yakın olduğu söylenebilir. Yine yüksek hızda yarış keyfini yaşarken aracımıza nitro verip rampalardan atlayabiliyor ve çılgın bir şekilde havada süzülebiliyor, diğer araçlara çarparak onların kaza yapmasına sebep olup avantaj kazanabiliyoruz. Oyunda bizi Ferrari, Lamborghini, Mini gibi markaların lisanlı arabaları bekliyor ve bu hız canavarlarıyla polislerden kaçabiliyoruz.

Asphalt Nitro ve Asphalt 8 ile karşılaştırıldığında en büyük değişikliğin grafiklerde yaşandığı görülüyor. Oyunda araç modellemeleri yüksek kaliteli olsa da çevresel grafiklerde Asphalt 8'e göre daha düşük bir grafik kalitesi bizi bekliyor. Oyunun düşük dosya boyutuna sahip olmasının temel sebebinin de bu olduğu söylenebilir.

Asphalt Nitro APK indir içerisinde oyuncuları 8 farklı oyun modu, dünyanın farklı noktalarındaki yarış alanları oyuncuları beklemekte.