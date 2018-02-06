Güneşli ve sıcak bir günde araba kullanıyordunuz. Ancak garip biri geldi ve size saldırdı. Arabanıza zarar veren bu kişiyi kaçmadan bulabilir misiniz? Arkasında bıraktığı ipuçlarını kullanın ve şoförlük hünerlerini gösterin. Size saldıran aracı bulmalı ve ona hesabını sormalısınız.

Sonsuz koşu türünde olan bu oyunda önünüze çıkan engelleri ve arabaları iyi bir zamanlama yaparak geçmelisiniz. Size verilen ipuçlarını kullanarak intikamın peşinden gitmelisiniz. Arabanıza zarar vereni bulmalı ve bunun hesabını sormalısınız. İçerisinde çeşitli modlar bulunduran yapımda gönlünüzce eğlenmeyi ve araba sürmeyi sakın ihmal etmeyin.

Yolda kazandığınız puanlarla arabanızın özelliklerini geliştirin ve şoförlük becerilerinizi de aktif etmeyi unutmayın. Bunları yaptıkça arabanızın performansını arttıracak ve çok daha hızlı gideceksiniz.

My Little Chaser Özellikleri