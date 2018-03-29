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Nacho Notch 1.0 (Android)
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  4. Nacho Notch - Android Telefonlar İçin Çentik Kaldırma Uygulaması

Nacho Notch

1.0
Android
Nacho Notch
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -
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Android telefonlar için çentik gizleme - kaldırma uygulaması

Nacho Notch, Apple iPhone X gibi çentikli ekrana sahip Android telefonlarda çentiği gizlemek için kullanabilecek uygulamalardan biri. Çentik kaldırma işini durum çubuğunu tamamıyla siyah yaparak yerine getiren basit ancak işe yarayan bu uygulama, tamamen ücretsiz.

iPhone X ile başlayan, Asus, Huawei, LG gibi büyük markaların Android telefonlarında da görmeye başladığımız sensörleri toplayan çentik bölümünden hoşnut değilseniz, Nacho Notch - Çentik Gizleme uygulamasını tavsiye ederim. Çentikli ekranda oldukça çirkin bir görüntü sunan çift renk durum çubuğunu tek, siyah renge çevirerek sizi çentikten sonsuza denk kurtarıyor. Telefonunuzun ayarlarında çentik gizlemeyi ilişkin bir ayarla karşılaşmadıysanız bu uygulama işinizi görecektir.

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