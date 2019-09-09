5 yeni NBA Hikayesi, yeni bir MyCAREER macerası ve tamamen yeni bir The Streets modu içeren NBA 2K20 ile basketbolun tadını çıkarın! Mevcut ya da tüm zamanların en iyi NBA takımlarından Blacktop'taki sokak basketboluna kadar tüm oyuncular için çeşitli oyun modları bulunuyor.

Herhangi bir NBA 2K oyununda ilk kez, 3'te 3 sokak müsabakasında yerinizi alın. Ateşli bir çizgide ilerleyin ve oyuna son derece gelişmiş yetenek ve niteliklerle sahip olun. Sıralama listesinde iyi bir yer için diğer oyunculara karşı yarışın ya da şampiyonada ne kadar ileri gidebileceğinizi görün.

MyPLAYER hikayenizi oluşturun ve üniversiteden NBA'ye seyahatinizi yapın. NBA'de tüm zamanlarının arasında yerinizi kazanmak için gerekenlere sahip misiniz?