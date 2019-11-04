NBA: Canlı Maç ve Skorlar Android uygulamasını tüm basketbol severlere tavsiye ederim. Resmi NBA basketbol takvimi, skorlar, istatistiklerin yanı sıra maç esnasında ve maç bittikten sonraki önemli anlar, maçların ön izlemeleri ve özetleri, seçili basın toplantıları ve etkinlere canlı erişim, editörlerin seçtiği en yeni haberler ve ligde yaşanan en son yenilikler NBA mobil uygulamasında. NBA Android uygulamasını telefonunuza indirin, zevk veren basketbol maçlarını yakından takip edin.

NBA: Canlı Maç ve Skorlar, NBA’i takip edebileceğiniz en iyi Android uygulaması diyebilirim. En son skorlar, önemli anlar, istatistikler ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız NBA uygulamasını indirin. Daha fazla NBA heyecanı için NBA League Pass’i deneyebilirsiniz. NBA League Pass ile 1200’ün üzerinde NBA maçını canlı olarak izleme veya seç-izle ile istediğiniz bir maçı izleme, NBA arşivine ulaşma (klasik maçlar, belgeseller ve çok daha fazlası), 24 saat boyunca özel yayınlar, röportajlar, basın toplantıları gösteren NBA TV’yi izleme, maçları internetsiz izlemek için indirme, telefon ve tabletler için özelleştirilmiş mobile view maç yayınlarını izleme şansınız oluyor.

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