Net Master uygulaması Android cihazlarınızda Wi-Fi ağınızın detaylı analizini yapabileceğiniz başarılı bir araç olarak öne çıkıyor.

Ücretsiz bir ağ analiz aracı olan Net Master, takım çantasında bulundurduğu özelliklerle birçok konuda kolaylık sağlıyor. İnternet bağlantınızın hızını test edebileceğiniz uygulamada, güvenli bağlantı sağlamak için VPN bağlantısını da kullanabiliyorsunuz. Bağlı olduğunuz Wi-Fi ağını analiz eden ve güvenliğini sağlayan uygulamada yakınınızdaki tüm Wi-Fi ağlarının isimlerini de görebiliyorsunuz.

Mobil internet paketinizi kontrol altında tutmak için uygulamaların veri tüketimlerini de inceleyen uygulamada, diğer cihazlarla internet bağlantınızı paylaşabilmeniz için hotspot özelliği de bulunuyor. Tüm bu özellikleri bir arada sunan Net Master uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri: