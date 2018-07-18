Network Info II uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızda bağlı olduğunuz ağ bağlantısı hakkında detaylı bilgiler öğrenebilirsiniz.

Mobil veri, Wi-Fi, Bluetooth, IPv6 gibi bağlantılarınız hakkında detaylı bilgi almanızı sağlayan Network Info II uygulamasında cihazınızın da çeşitli bilgilerini öğrenebiliyorsunuz. Telefon türü, telefon numarası, operatör, ülke, MCC+MNC, ağ türü, IMSI ve IMEI numaralarının yanında Android ID bilgisini veren uygulamada, sekmeler arasında geçiş yaparak Wi-Fi, Bluetooth, Konum ve IPv6 hakkında da bilgi alabiliyorsunuz.

Wi-Fi ağınız için MAC adresi, SSID, BSSID, frekans, hız, IP, ağ maskeleri, DNS ve DHCP server gibi bilgileri sizlere sunan uygulamada, ihtiyaç duyabileceğiniz tüm bilgileri anında görebilir ve not edebilirsiniz.

Uygulama özellikleri