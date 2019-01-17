NewPipe (APK) indirerek YouTube Android uygulamasında olmayan video ve müzik indirme, arka planda çalma/oynatma, resim içinde resim (PiP) ve daha birçok özelliği ücretsiz kullanabilirsiniz. Hızlı, ufak boyutlu, batarya (pil) dostu, az veri tüketimiyle öne çıkan YouTube istemcisi NewPipe, çalışmak için Google Play servislere ihtiyaç duymuyor.

Sadece düşük donanımlı Android telefon kullanıcıları için değil, YouTube Premium özelliklerini ücretsiz kullanmak isteyen rootsuz - rootlu tüm Android telefon kullanıcıları için uygun YouTube istemcilerden biri NewPipe. APK indirme bağlantısıyla Android telefonunuza kolayca yükleyip kullanabileceğiniz YouTube uygulamasıyla YouTube videolarını indirip izleme, YouTube videolarını müzik formatında indirip çevrimdışı (internetsiz) dinleme şansına sahipsiniz. YouTube videolarından kendinize bir çalma listesi hazırlayıp arka planda dinleyebilirsiniz. Yine YouTube uygulamasında olmayan resim içinde resim (YouTube videosunu küçültüp herhangi bir uygulamadayken izleyebilme) özelliği de kullanımınıza sunuluyor.

NewPipe Özellikleri: