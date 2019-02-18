Ninni Parkı uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızda bebeğinizi kolayca uyutacak müziklere ve ninnilere sahip olabilirsiniz.

Bebeğiniz geceleri çok zor uyuyorsa ve sizi de uyutmuyorsa, uyumasına yardımcı olacağını düşündüğüm Ninni Parkı uygulamasını deneyebilirsiniz. Özel olarak seçilen oldukça kaliteli ninnilerden oluşan bir liste sunan Ninni Parkı uygulamasında, zeka gelişimini destekleyen ninnilerin de yer aldığını söyleyebilirim. Pedagog önerileriyle hazırlanan uygulamada, bebeğinizin huzurlu bir şekilde uyumasını ve aynı zamanda sakinleşmesini de sağlayabilirsiniz.

Görsel arayüzü de hoş bir şekilde tasarlanan Ninni Parkı uygulamasında, dinletmek istediğiniz müzikleri seçerek dahili müzik çalar ile uygulamadan çıkmanıza gerek kalmadan ninnileri oynatabiliyorsunuz. Duraklat, ileri ve geri, rastgele çal gibi oynatma kontrolleri sunan Ninni Parkı uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.