Notch Battery Bar, çentikli Android telefon kullanıcılarına özel tasarlanmış ücretsiz bir kişiselleştirme uygulaması. Çentiğin çevresinde batarya (pil) durumunu gösteren uygulama, arka plan olarak kullanabileceğiniz harika canlı duvar kağıtları (live wallpapers) da içeriyor. Çentikli ekranlı Android telefon modellerinden birini kullanıyorsanız bu uygulamayı denemenizi isterim.

Samsung, Huawei, Xiaomi, LG ve daha birçok akıllı telefon üreticisinin üst seviye (amiral gemisi) Android telefonlarında çentik bulunuyor. Su damlası çentik, kamera deliği başta olmak üzere ekranın köşelerine veya ortasına konumlandırılan siyahlıklara renk getiren uygulamalardan birisi de Notch Battery Bar. Çentiğin çevresine telefonun pil seviyesini gösteren renkli bir çizgi çiziyor uygulama. Pil tam dolu olduğunda, pil azaldığında, pil tamamen boşaldığında ve şarj esnasında çentiğin etrafında belirlediğiniz renkler beliriyor. Uygulama içerisinde farklı çentik stilleri mevcut. Telefonunuzun çentiğine göre uygun olanı seçip genişlik ve yükseklik ayarı yapıyorsunuz. Böylece pil seviyesini gösteren renkler, tam çentiğin çevresinde çıkıyor.