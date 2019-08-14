Notes uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan hızlı ve kolay bir şekilde notlarınızı kaydedebilirsiniz.

Unutmamanız gereken işlerinizi, listelerinizi ve notlarınızı basit ve hızlı bir şekilde kaydedebilmenize olanak tanıyan Notes uygulaması, sunduğu özellikler ile notlarınızı iyi bir şekilde organize edebilmenizi de sağlıyor. Sesli notlar alabileceğiniz ya da fotoğraflarınızı not olarak kaydedebileceğiniz uygulamada, önemli işler için hatırlatıcılar da ayarlayabilirsiniz.

Notlarınızı renklerle vurgulayabilmenize olanak tanıyan Notes uygulamasında metin boyutu büyütme, kalın, italik ve altı çizili yapma gibi metin özelleştirme araçları da sunuluyor. Metinleri kopyala-yapıştır yoluyla da kolayca kaydedebileceğiniz Notes uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir listelerinizi, görevlerinizi ve randevularınızı kolayca yönetebilirsiniz.

Uygulama özellikleri