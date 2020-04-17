NVİ Mobil uygulamasıyla Android cihazlarınızdan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü hizmetlerine erişebilirsiniz.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan NVİ Mobil uygulaması, ihtiyaç duyabileceğiniz çeşitli işlemlere mobil cihazlarınızdan ulaşma imkanı sunuyor. NVİ Genel Müdürlüğü tarafından sunulan güncel duyurular ve haberlerden de anında haberdar olabileceğiniz uygulamada randevu alma, randevu sorgulama ve randevu iptali gibi işlemlere erişim sağlayabilirsiniz.

Kimlik doğrulama ve sorgulama, talep oluşturma ve sorgulama, hizmetler hakkında bilgilendirmeler, yabancı kimlik sorgulama ve doğrulama, anlaşmalı bankalar, nüfus müdürlükleri adres bilgileri gibi hizmetleri kullanabileceğiniz uygulamada başvurularda yanınızda bulunması gereken evrakları da öğrenebilirsiniz.

Uygulama özellikleri