PMAKTIF APK, kendi işletmeniz için Philip Morris IMSA ürünlerini sipariş edebileceğiniz bir Android uygulamadır.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Philip Morris sigara satış ruhsatına sahip olan bayiilerin kullanabileceği PMAKTIF APK, satış noktaları için özel olarak hazırlanmıştır. Bulunduğunuz dükkanınız için işlemler yapmak ve sipariş oluşturmak için öncelikle PMAKTIF APK'ya kayıt olmalısınız.

Tabii ki her şeyden önce sigara satış ruhsatınızın olması gerekmektedir. Uygulamaya giriş yapmak için bölge temsilcisiyle iletişim kurabilir, kod alabilir ve bu kodu kullanarak telefon numaranızla uygulamaya kayıt olabilirsiniz.

Tüm kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra ürünleri, adedini ve sipariş ayarlamalarını istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Bu özellikler sayesinde Philip Morris IMSA'ya ait tüm tütün ürünlerini işletmenize rahatlıkla sipariş edebilirsiniz. Ne kadar ürüne ihtiyacınız varsa seçin ve elinizdeki ürünlerin sayacını kontrol edin.

PMAKTIF APK İndir

PMAKTIF; bakkal, büfe ve diğer tütün satışı yapan yerler için geliştirilmiş bir çevrimiçi sipariş uygulamasıdır. Güncel satış fiyatlarını görüntüleyerek alım işlemlerini yapabilir ve ürün satış grafiğine göz atabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra kar-zarar ve ciro analizinizi yapmak da mümkündür.

Siz de PMAKTIF APK indirin ve kendi işletmeniz için Philip Morris'e ait tütün ürünlerini sipariş edin!