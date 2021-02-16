Oneday VPN, Android telefonlar için VPN uygulamasıdır.
Oneday VPN, 26 premium sunucu konumu ve 13 ücretsiz yüksek hızda sunucu konumu arasında IP yönlendirmesi sunan ücretsiz VPN uygulamasıdır.
Oneday VPN Android İndir
Oneday VPN, kullanım sırasında minimum hız kaybıyla son derece hız ve güvenilirdir. Güvenli VPN’i açtığınızda güvenli şifreli tünel aracılığıyla internet trafiğiniz güvence altına alır. Ayrıca verilerinizi ağınızda gizlice dolaşan herkesten korur ve İnternet Servis Sağlayıcıların internet etkinliği verilerinizden yararlanmasını engeller. Etkinleştirildiğinde, Oneday VPN herhangi birinin sizi online izlemesini zorlaştırır. VPN’inizi konumunuzu gizlemek için de kullanabilirsiniz.
Oneday VPN uygulaması ile sınırsız proxy ile yıldırım hızında hız ve en yeni ve en büyük güvenlik protokollerinin keyfini çıkarabilirsiniz. Ömür boyu herhangi bir sınırlama olmaksızın ücretsiz olarak kullanabilir veya VIP sunucularına erişmek ve uygulama içi reklamları kaldırmak için küçük bir ücret ödeyebilirsiniz. Bir sunucuya bağlanmak ve geçiş yapmak 2-3 saniye sürüyor ve sunucular arasında geçiş yapmak oldukça kolay. Aynı zamanda en iyi proxy otomatik olarak seçilir. Bu uygulama, akıcı ve kullanımı kolay bir arayüz sunar.
- Yıldırım Hızında: OnedayVPN, video izleme, webde gezinme ve torrent indirmede son derece hızlı VPN proxy hizmetidir.
- Güvenlik: Güvenli VPN, internete erişmenin güvenli bir yolunu sunar ve gizliliği seven ve online anonim kalmak isteyen kullanıcılar için idealdir.
- Sınırsız Proxy: Oneday VPN uygulaması ücretsiz olarak 13 şehirdeki sunuculara, VIP kullanıcılar için 26 süpere hızlı sunucuya bağlanmanızı sağlar.
- Hızlı Kolay: Tek tık bağlanmayla birlikte kurulumu kolaydır. Sunucuları değiştirmek yeni bir konum seçmek kadar kolaydır; mevcut bağlantıyı kapatmaya gerek yoktur) Uygulama ayrıca sizin için en iyi performans gösteren sunucuyu otomatik olarak seçer.
YORUMLAR