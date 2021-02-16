Oneday VPN, 26 premium sunucu konumu ve 13 ücretsiz yüksek hızda sunucu konumu arasında IP yönlendirmesi sunan ücretsiz VPN uygulamasıdır.

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Oneday VPN, kullanım sırasında minimum hız kaybıyla son derece hız ve güvenilirdir. Güvenli VPN’i açtığınızda güvenli şifreli tünel aracılığıyla internet trafiğiniz güvence altına alır. Ayrıca verilerinizi ağınızda gizlice dolaşan herkesten korur ve İnternet Servis Sağlayıcıların internet etkinliği verilerinizden yararlanmasını engeller. Etkinleştirildiğinde, Oneday VPN herhangi birinin sizi online izlemesini zorlaştırır. VPN’inizi konumunuzu gizlemek için de kullanabilirsiniz.

Oneday VPN uygulaması ile sınırsız proxy ile yıldırım hızında hız ve en yeni ve en büyük güvenlik protokollerinin keyfini çıkarabilirsiniz. Ömür boyu herhangi bir sınırlama olmaksızın ücretsiz olarak kullanabilir veya VIP sunucularına erişmek ve uygulama içi reklamları kaldırmak için küçük bir ücret ödeyebilirsiniz. Bir sunucuya bağlanmak ve geçiş yapmak 2-3 saniye sürüyor ve sunucular arasında geçiş yapmak oldukça kolay. Aynı zamanda en iyi proxy otomatik olarak seçilir. Bu uygulama, akıcı ve kullanımı kolay bir arayüz sunar.