Android, İOS ve Windows sürümleri sayesinde üç farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Operation New Earth, bilimkurgu tarzındaki aksiyon dolu bölümleri ve eşsiz savaş sahneleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, dünyaya hükmederek yeryüzündeki tüm noktaların kontrolünü elinize almak ve nefes kesen savaşlar yaparak çeşitli ödüller kazanmaktır. Son teknoloji ile tasarlanmış silah ve mühimmatlardan faydalanarak düşman birliklerini en kısa sürede etkisiz hale getirmeli ve seviye atlayarak hakimiyet alanınızı genişletmelisiniz. Oyunu dilerseniz online modda oynayabilir ve dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü rakiplerle mücadele edebilirsiniz.

Oyunda onlarca farklı özelliğe ve silaha sahip savaş kahramanı bulunmaktadır. Ayrıca eşsiz savaş uçakları ve helikopterleri yer almaktadır. Birliklerinizi doğru stratejiler kurarak savaşa hazırlamalı ve düşmanı yenerek dünyayı kurtarmalısınız.

Strateji oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan Operation New Earth, aksiyona doyacağınız sıra dışı bir oyundur.