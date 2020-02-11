ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi, T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi resmi mobil uygulaması. ÖSYM Mobil Aday İşlemleri Sistemi uygulaması ile ais.osym.gov.tr üzerinden yapılabilen tüm işlemlere yapılabiliyor.

ÖSYM AİS Mobil uygulaması ile ais.osym.gov.tr adresindeki hizmetlere Android telefonunuzdan daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Aday İşlemleri Sisteminde kullandığınız kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Yeni başvuru yapma, yeni tercih yapma, başvurularınızı ve tercihlerinizi inceleme, sonuçlarınızı öğrenme (anlık bildirimlerle de haberdar ediliyorsunuz), ÖSYM’ye göndereceğiniz dilekçelerde kullanılan evrak referans numarasını alma dahil birçok işlemi uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Ayrıca uygulama içerisinden şifrenizi değiştirme, iletişim ve sağlık bilgilerinizi güncelleme şansına sahipsiniz.